На проспекте Карпова в Мариуполе байкеры попали в «ловушку»

На проспекте Карпова в Мариуполе водителей ждет неприятный сюрприз: на проезжей части появилась яма, которая «калечит» транспорт.

Жертвами «ловушки» уже стали два байкера. Они ехали на мотоциклах друг за другом – и оба угодили в яму. В результате на одном мотоцикле прогнулось переднее колесо, на втором – оба колеса. К тому же, на колесе появилась трещина.

Мотоциклисты говорят, что новое колесо стоит очень дорого, поэтому водителям, особенно двухколесного транспорта, стоит быть внимательными на этом участке.