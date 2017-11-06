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На проспекте Карпова в Мариуполе байкеры попали в «ловушку»

6.11 в 16:16

На проспекте Карпова в Мариуполе водителей ждет неприятный сюрприз: на проезжей части появилась яма, которая «калечит» транспорт.

Жертвами «ловушки» уже стали два байкера. Они ехали на мотоциклах друг за другом – и оба угодили в яму. В результате на одном мотоцикле прогнулось переднее колесо, на втором – оба колеса. К тому же, на колесе появилась трещина.

Мотоциклисты говорят, что новое колесо стоит очень дорого, поэтому водителям, особенно двухколесного транспорта, стоит быть внимательными на этом участке.

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2017-11-06 16:16:00
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