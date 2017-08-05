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На проспекте Мира в Мариуполе частично перекрыто движение

5.08 в 15:13

В связи с проведением работ по реконструкции дренажной системы ливневой канализации в центре Мариуполя, на пересечении переулка Нахимова и пр. Мира, перекрыта одна из полос движения в направлении от Главпочтамта в сторону улицы Левоневского. Здесь сейчас работает экскаватор.

Напомним, что реконструкция проводится для устранения "потопов" из-за технических проблем с ливнёвкой.

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2017-08-05 15:13:00
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