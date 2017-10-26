На сайте СБУ приостановили оформление электронных пропусков в зону АТО

На сайте Службы безопасности Украины временно приостановили оформление электронных пропусков через линию разграничения. Несмотря на то, что должны обрабатываться не дольше 10 дней, люди уже по 2-3 недели ждут пропуск.

Причем это касается и тех, кто впервые оформляет документы, и тех, кто продлевает пропуск. На КПВВ таких людей не пропускают, пишут «Новости Донбасса».

В СБУ сообщают, что сейчас на сайте ведутся технические работы. Ориентировочно, они продлятся до конца следующей недели. Людям советуют обращаться лично или через представителя в Координационные группы СБУ.