На сайте СБУ приостановили оформление электронных пропусков в зону АТО
26.10 в 13:29
На сайте Службы безопасности Украины временно приостановили оформление электронных пропусков через линию разграничения. Несмотря на то, что должны обрабатываться не дольше 10 дней, люди уже по 2-3 недели ждут пропуск.
Причем это касается и тех, кто впервые оформляет документы, и тех, кто продлевает пропуск. На КПВВ таких людей не пропускают, пишут «Новости Донбасса».
В СБУ сообщают, что сейчас на сайте ведутся технические работы. Ориентировочно, они продлятся до конца следующей недели. Людям советуют обращаться лично или через представителя в Координационные группы СБУ.
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2017-10-26 13:29:00
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