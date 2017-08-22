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На шахте в Донецкой области погиб 38-летний горняк

22.08 в 13:14

Сегодня, 22 августа, на ПАО "Шахтоуправление "Покровское" во время работы погиб 38-летний горняк.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, погибший – работник подрядной организации "Шахтное строительно-монтажное управление №1". Он погиб во время работы на 130 пикете блока 10.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований с предварительной правовой квалификацией ч.2 ст.272 УК Украины (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью). Процессуальное руководство будет осуществлять Красноармейская местная прокуратура.

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2017-08-22 13:14:00
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