На шахте Засядько в Донецке один работник погиб, еще двое травмированы

27 и 28 октября на шахте имени Засядько в подконтрольном ДНР Донецке на производстве пострадали сотрудники.

Так, 27 октября погиб горнорабочий 1986 года рождения, еще один горняк – 45-летний мужчина травмировался, пишут «Новости Донбасса».

28 октября на шахте имени Засядько травмировался подземный горномонтажник 1978 года рождения.

Оба пострадавших сейчас в больнице.