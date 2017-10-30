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На шахте Засядько в Донецке один работник погиб, еще двое травмированы

30.10 в 13:04

27 и 28 октября на шахте имени Засядько в подконтрольном ДНР Донецке на производстве пострадали сотрудники.

Так, 27 октября погиб горнорабочий 1986 года рождения, еще один горняк – 45-летний мужчина травмировался, пишут «Новости Донбасса».

28 октября на шахте имени Засядько травмировался подземный горномонтажник 1978 года рождения.

Оба пострадавших сейчас в больнице.

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2017-10-30 13:04:00
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