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На смену аномальной жаре спешит не менее аномальный ветер с ливнями и грозами

6.08 в 16:33

По сообщению Государственной службы по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на Укргидрометцентр, в ближайшие часы и в течение завтрашнего дня ожидается резкая смена погодных условий.

Непогода с сильнейшими дождями, грозами, шквалистым ветром и градом спешит в украинские западные и северные области. Далее прохладный фронт распространится по всей территории Украины.

Температура воздуха при этом слегка понизится. Ливни с градом ожидаются 7 августа в 17 областях Украины, в том числе и в Донецкой, и, в частности, в Мариуполе.

Немногим ранее Вазира Мартазинова - заместитель отдела климатических исследований и долгосрочных прогнозов Украинского научно-исследовательского метеорологического института НАНУ, - предупреждала об ожидаемом снижении в Украине температуры воздуха с 10 августа.

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2017-08-06 16:33:00
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