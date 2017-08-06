На смену аномальной жаре спешит не менее аномальный ветер с ливнями и грозами

По сообщению Государственной службы по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на Укргидрометцентр, в ближайшие часы и в течение завтрашнего дня ожидается резкая смена погодных условий.

Непогода с сильнейшими дождями, грозами, шквалистым ветром и градом спешит в украинские западные и северные области. Далее прохладный фронт распространится по всей территории Украины.

Температура воздуха при этом слегка понизится. Ливни с градом ожидаются 7 августа в 17 областях Украины, в том числе и в Донецкой, и, в частности, в Мариуполе.

Немногим ранее Вазира Мартазинова - заместитель отдела климатических исследований и долгосрочных прогнозов Украинского научно-исследовательского метеорологического института НАНУ, - предупреждала об ожидаемом снижении в Украине температуры воздуха с 10 августа.