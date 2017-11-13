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На станции Камыш-Заря вблизи Мариуполя появится еще одна колея

13.11 в 20:39

На стыковой станции Камыш-Заря, через которую осуществляется железнодорожное сообщение со станциями Мариупольского узла, прокладывают дополнительную приемо-отправочную колею длиной километр, а также два стрелочных перевода.

Как сообщили в "Укрзализныце", в частности, инвестиционный проект по реконструкции участка Пологи - Камыш-Заря направлен на повышение пропускной способности мариупольского направлении.

"Первый этап также предусматривает восстановление разъезда на 327-м километре перегона Магедово - Камыш-Заря, это в планах железной дороги на 2018 год. Следующие этапы будут воплощаться с учетом актуальной ситуации, что позволит рационально использовать средства. Как результат, поставленная правительством Украины задача - в полном объеме обеспечить потребность металлургических комбинатов Приазовья в железнодорожных перевозках, будет выполнена", - отметили в УЗ.

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2017-11-13 20:39:00
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