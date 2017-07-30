На трассе «Одесса-Мелитополь-Новоазовск» машина съехала в кювет
30.07 в 11:32
Вчера около 20 часов на 630 км автодороги «Одесса-Мелитополь-Новоазовск» произошло дорожно-транспортное происшествие: автомобиль «Мицубиси» выехал в кювет.
Как сообщает пресс-служба полиции Донецкой области, в результате пострадал 39-летний водитель.
Сведения по данным фактам внесены в Единый реестр досудебных расследований с предварительной квалификацией ст. 286 ч. 1 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами).
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2017-07-30 11:32:00
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