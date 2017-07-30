На трассе «Одесса-Мелитополь-Новоазовск» машина съехала в кювет

30.07 в 11:32

30.07 в 11:32

Вчера около 20 часов на 630 км автодороги «Одесса-Мелитополь-Новоазовск» произошло дорожно-транспортное происшествие: автомобиль «Мицубиси» выехал в кювет.

Как сообщает пресс-служба полиции Донецкой области, в результате пострадал 39-летний водитель.

Сведения по данным фактам внесены в Единый реестр досудебных расследований с предварительной квалификацией ст. 286 ч. 1 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами).