На трассе под Мариуполем произошел масштабный пожар: горела посадка

Вчера, 13 августа, вечером на трассе «Мариуполь-Запорожье», по дороге от блокпоста на выезде из города к селу Приазовское, горела посадка на обочине трассы.

Свидетелями тому стали пассажиры автобуса «Мариуполь-Никольское», которые и сообщили о произошедшем в редакцию городского сайта «Мариупольские новости». По словам очевидцев, пожар был не сильным, скорее, кроны деревьев, кусты и сухая трава просто тлели, но поражают масштабы возгорания: огонь охватил территорию протяженностью около 3-5 километров. Скорее всего, искры разносил дальше ветер.

Также в воздухе стоял резкий запах гари.