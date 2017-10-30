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На трассе под Мариуполем военный БТР столкнулся с легковушкой: есть пострадавшие

30.10 в 14:37

В пятницу, 27 октября, около 16:45 на дороге между Пищевиком и Гнутово военные попали в ДТП.

Так, БТР столкнулся с гражданским автомобилем «ВАЗ», пишут «Новости Донбасса».

По данным медиков, в результате пострадали два человека: у 61-летнего водителя тупая травма живота, перелом таза, ушиб грудной клетки, у 80-летней пассажирки - черепно-мозговая травма, закрытый перелом плеча и другие травмы.

По предварительным данным, один из пострадавших скончался в мариупольской больнице.

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2017-10-30 14:37:00
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