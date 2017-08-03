На трассе под Мариуполем загорелся зерновоз

Вчера, 2 августа, на трассе «Мариуполь-Волноваха» возле села Калиновка на ходу загорелся зерновоз.

Как рассказала сотрудник Управления превентивной деятельности ГУ НП в Донецкой области Ядвига Дранович, свидетелями происшествия стали патрульные полицейские. Они помогли тушить транспорт до приезда пожарных, пишет «Остров».

В пресс-службе ГСЧС добавляют, что в результате выгорел моторный отсек, кабина водителя,тент на площади 12 м.кв.