На трассе под Мариуполем загорелся зерновоз
3.08 в 19:35
Вчера, 2 августа, на трассе «Мариуполь-Волноваха» возле села Калиновка на ходу загорелся зерновоз.
Как рассказала сотрудник Управления превентивной деятельности ГУ НП в Донецкой области Ядвига Дранович, свидетелями происшествия стали патрульные полицейские. Они помогли тушить транспорт до приезда пожарных, пишет «Остров».
В пресс-службе ГСЧС добавляют, что в результате выгорел моторный отсек, кабина водителя,тент на площади 12 м.кв.
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2017-08-03 19:35:00
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