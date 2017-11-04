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На трассе Славянск-Донецк-Мариуполь появилось первое в области автономное освещение

4.11 в 11:59

На национальной трассе Славянск-Донецк-Мариуполь на участке дороги в Константиновском районе установлена первая опора уличного освещения на солнечных батареях.

Теперь в темное время суток этот автономный комплекс будет освещать транспортную развязку - примыкание автодороги Н-32 Покровск - Бахмут - Михайловка к национальной трассе Н-20 Славянск - Донецк - Мариуполь, км 54 + 465), сообщает пресс-служба САД в Донецкой области.

Отмечается, что эта территория уже давно имела проблемы с освещением. А новое оборудование с солнечными панелями позволит отказаться от централизованного энергоснабжения и постоянного ремонта питающего кабеля.

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2017-11-04 11:59:00
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