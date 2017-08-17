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На трассе в Донецкой области лопнувшее колесо стало причиной ДТП: 2 человека погибли, 2 – пострадали

17.08 в 13:23

Сегодня около 9 часов на 5 км автодороги «Кременевка-Ялта» произошло ДТП: на ходу на автомобиле «Дэу Ланос» лопнуло колесо, в результате чего машина перевернулась.

По информации пресс-службы областного главка полиции, два пассажира – 61-летняя женщина и 76-летний мужчина – погибли. Еще два пассажира травмированы и госпитализированы в больницу. При этом водитель транспорта не пострадал.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований с предварительной квалификацией ст. 286 ч. 2 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшие смерть потерпевшего).

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2017-08-17 13:23:00
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