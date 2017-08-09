На центральном пляже Мариуполя вандалы вырвали «с корнем» душ

Мариуполь постепенно превращается в один из самых популярных курортов Украины. Несмотря на то, что в нескольких десятках километров продолжаются боевые действия, сюда приезжают туристы из разных уголков Украины.

И большая заслуга в этом людей, которые продолжают благоустройство пляжей. Но есть и те, кто против чистоты и уюта на мариупольском побережье – вандалы.

Так, неизвестные сломали один из душей, которыми пользовались отдыхающие на побережье в районе центрального пляжа. Это вынудило горожан использовать в качестве устройства для купания питьевой фонтанчик. Как сообщили коммунальщики, это не первый случай повреждения кранов питьевых фонтанчиков и душевых устройств на побережье.