На центральном пляже Мариуполя вандалы вырвали «с корнем» душ
9.08 в 20:51
Мариуполь постепенно превращается в один из самых популярных курортов Украины. Несмотря на то, что в нескольких десятках километров продолжаются боевые действия, сюда приезжают туристы из разных уголков Украины.
И большая заслуга в этом людей, которые продолжают благоустройство пляжей. Но есть и те, кто против чистоты и уюта на мариупольском побережье – вандалы.
Так, неизвестные сломали один из душей, которыми пользовались отдыхающие на побережье в районе центрального пляжа. Это вынудило горожан использовать в качестве устройства для купания питьевой фонтанчик. Как сообщили коммунальщики, это не первый случай повреждения кранов питьевых фонтанчиков и душевых устройств на побережье.
/uploads/news/964x620/Sh6G9ZYX.JPG
/uploads/news/964x620/Z12Ru0qD.JPG
/uploads/news/964x620/cJAn8o7p.JPG
/uploads/news/964x620/HeLWVhmJ.JPG
2017-08-09 20:51:00
Важные новости
9.08 в 19:45