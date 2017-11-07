На улицах Мариуполя небезопасно!

В редакцию городского сайта «Мариупольские новости» обратился наш читатель Александр Кузнецов, который сообщил об опасности на улицах нашего города. Так, на проспекте Нахимова в 20 метрах друг от друга находятся два аварийных дерева, которые склонились к земле и в любой момент могут рухнуть на прохожих и припаркованный транспорт.

Наш читатель беспокоится, что неприятность может случиться уже в ближайшее время, ведь такие деревья, скорее всего, не выдержат сильного ветра или снега зимой.

Наша редакция просит коммунальщиков обратить внимание на эти деревья и сделать все возможное, чтобы обезопасить местных жителей и не нести уголовную ответственность за здоровье прохожих.

Также соответствующие снимки Александр Кузнецов разместил на своей странице в Фейсбуке.