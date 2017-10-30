На выборах в ОТГ в Днепропетровской области напали на избирательный участок: пострадали полицейские

Вчера, 29 октября, в ходе выборов в ОТГ в селе Майское Синельниковского района Днепропетровской области около 18:30 группа из 20 человек напала на избирательный участок. Злоумышленники побили окна, повредили имущество, бросили в помещение дымовые шашки и скрылись на автомобилях.

Но уже через время их задержали. «Злоумышленники на семи автомобилях пытались убежать. Их местонахождение установлено в рамках реализации оперативного плана "Перехват". На посту автомобили были остановлены, а подозреваемые задержаны и доставлены в Синельниковское отделение полиции. Во время осмотра автомобилей обнаружено большое количество оружия», - пишет в Facebook Главное управление Национальной полиции в Днепропетровской области.

В результате нападения пострадали двое правоохранителей.

Следствие ведется по ч. 3 ст. 157 (препятствование осуществлению избирательного права) Уголовного кодекса Украины.