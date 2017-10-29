На выборах в ОТГ в Донецкой области пытаются подкупить избирателей

Как сообщалось ранее, сегодня в Донецкой области проходят выборы депутатов в Звановскую объединенную территориальную громаду. По состоянию на 17:00 в правоохранительные органы поступило два сообщения о нарушениях избирательного процесса.

Так, на линию «102» обернулась 51-летняя наблюдатель, которая сообщила о том, что, по ее мнению, на участке в селе Верхнекаменское подкупают избирателей и подвозят для этих целей деньги, сообщает пресс-служба областного главка полиции.

Кроме того, через СМИ копы узнали о бюллетенях без подписей в этом же селе.

Сейчас правоохранители проверяют эту информацию.