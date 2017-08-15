На заборе мариупольского пляжа появилось странное граффити
15.08 в 11:59
Граффити с изображением синего кита появилось на бетонной стене, отделяющей центральный пляж Мариуполя от железнодорожного полотна, у одной из беседок для отдыхающих.
Кит размером около двух метров размещён недалеко от надписи «улыбайся, пока живой».
Известно, что данная символика – кит синего цвета - применяется группами потенциальных самоубийц в социальных сетях.
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2017-08-15 11:59:00
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