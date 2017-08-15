На заборе мариупольского пляжа появилось странное граффити

Граффити с изображением синего кита появилось на бетонной стене, отделяющей центральный пляж Мариуполя от железнодорожного полотна, у одной из беседок для отдыхающих.

Кит размером около двух метров размещён недалеко от надписи «улыбайся, пока живой».

Известно, что данная символика – кит синего цвета - применяется группами потенциальных самоубийц в социальных сетях.