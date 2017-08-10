На завтра в Мариуполе объявлено штормовое предупреждение

Специалисты Мариупольской гидрометеорологической обсерватории сообщили, что на завтра прогнозируется возрастание скорости ветра до 17 метров в секунду. Уже сегодня его скорость достигла значений уровня шторма. Порывы ветра на 12:00 фиксировались до 15 м/сек.

Что касается температуры, то на завтра прогнозируется её повышение. Если сегодня пиковый показатель был более + 28°C, то завтра в Мариуполе ожидается до +33 °C.