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На завтра в Мариуполе объявлено штормовое предупреждение

10.08 в 15:11

Специалисты Мариупольской гидрометеорологической обсерватории сообщили, что на завтра прогнозируется возрастание скорости ветра до 17 метров в секунду. Уже сегодня его скорость достигла значений уровня шторма. Порывы ветра на 12:00 фиксировались до 15 м/сек.

Что касается температуры, то на завтра прогнозируется её повышение. Если сегодня пиковый показатель был более + 28°C, то завтра в Мариуполе ожидается до +33 °C.

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2017-08-10 15:11:00
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