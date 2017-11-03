На ж/д вокзале Мариуполя у пассажира нашли пистолет

В Мариуполе во время патрулирования на территории железнодорожного вокзала служебная собака Дели обратила внимание копов на 24-летнего парня.

Нюх собаку не подвел: в багаже жителя Сумской области нашли пистолет «Шмайстер» с видимыми техническими изменениями, сообщает пресс-служба областного главка полиции.

Сам парень рассказал, что купил оружие для самозащиты, так как часто по работе ездит в другие регионы.

Пистолет изъяли и направили на экспертизу.