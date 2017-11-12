Наблюдатели ОБСЕ не попали в места хранения вооружения ДНР

Члены специальной мониторинговой миссии ОБСЕ продолжают проводить мониторинг отвода вооружения, однако патруль СММ не смог получить доступ на территорию хранения военной техники и вооружения ДНР. Об этом говорится в отчете миссии.

"Патруль миссии не смог получить доступ к постоянному месту хранения вооружения ДНР, поскольку на месте никого не было. СММ проинформировала об этом СЦКК (Совместный центр по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон)", – говорится в докладе.

Наблюдатели также сообщили, что вооруженный представитель ДНР отказал патрулю миссии в доступе на территорию комплекса, размещенного в 3 км к западу от неподконрольного села Мануйловка (65 км к востоку от Донецка). Об этом также проинформировали СЦКК.