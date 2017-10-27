Наблюдательный пункт СЦКК под Мариуполем попал под обстрел
27.10 в 18:51
Сегодня около 15:25 под обстрел попал наблюдательный пункт СЦКК, расположенный на неподконтрольной территории - возле поселка Безыменное, что под Мариуполем.
По некоторой информации, огонь велся из 82-мм минометов. Наблюдательная группа, в которую вошли офицеры РФ, ДНР и, якобы, Украины переместились в укрытие.
Украинская сторона пока не подтвердила и не опровергла данное сообщение. Официальных комментариев пока нет.
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2017-10-27 18:51:00
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