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Наблюдательный пункт СЦКК под Мариуполем попал под обстрел

27.10 в 18:51

Сегодня около 15:25 под обстрел попал наблюдательный пункт СЦКК, расположенный на неподконтрольной территории - возле поселка Безыменное, что под Мариуполем.

По некоторой информации, огонь велся из 82-мм минометов. Наблюдательная группа, в которую вошли офицеры РФ, ДНР и, якобы, Украины переместились в укрытие.

Украинская сторона пока не подтвердила и не опровергла данное сообщение. Официальных комментариев пока нет.

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2017-10-27 18:51:00
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