Начато строительство газопровода, который обеспечит «голубым топливом» Авдеевку и еще 7 населенных пунктов

Губернатор Донецкой области Павел Жебривский сообщает о том, что в регионе начато строительство газопровода, который обеспечит «голубым топливом» жителей Авдеевки, Красногоровки, Ласточкино, Орловки, Тоненького, Водяного, Первомайского и Нетайлово.

«Приступили к строительству подводного газопровода высокого давления от Очеретино до Авдеевки: сделали разметку трассы прокладки, подрядчики приступают к выполнению строительно-монтажных работ и вскоре уже начнутся первые поставки трубы», - отметил Жебривский.

Стоимость работ – около 58 миллионов гривен, часть средств выделит Авдеевский коксохим.