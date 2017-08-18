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Начато строительство газопровода, который обеспечит «голубым топливом» Авдеевку и еще 7 населенных пунктов

18.08 в 18:06

Губернатор Донецкой области Павел Жебривский сообщает о том, что в регионе начато строительство газопровода, который обеспечит «голубым топливом» жителей Авдеевки, Красногоровки, Ласточкино, Орловки, Тоненького, Водяного, Первомайского и Нетайлово.

«Приступили к строительству подводного газопровода высокого давления от Очеретино до Авдеевки: сделали разметку трассы прокладки, подрядчики приступают к выполнению строительно-монтажных работ и вскоре уже начнутся первые поставки трубы», - отметил Жебривский.

Стоимость работ – около 58 миллионов гривен, часть средств выделит Авдеевский коксохим.

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2017-08-18 18:06:00
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