Накануне государственных праздников на Донетчине усилены меры безопасности

23 и 24 августа Украина будет отмечать основные праздники, которые стали символом государственности, - День флага и День независимости. В связи с этим по приказу главы Нацполиции Сергея Князева со вчерашнего дня полиция Донетчины переведена на усиленный вариант несения службы. Взяты под контроль улицы населенных пунктов, блокпосты, стратегически важные объекты – правопорядок будут охранять около 1000 полицейских и военнослужащих Нацгвардии Украины. Задачи для заступающих на службу нарядов определены на ежепятничном общеобластном инструктаже.

От оперативника до участкового офицера, инспекторы-кинологи со служебными собаками, взрывотехники, бойцы спецподразделения КОРД и роты особого назначения ГУНП в Донецкой области - к обеспечению общественной безопасности присоединятся все без исключения силы и средства полиции региона.

На главных площадях населённых пунктов по традиции собрались полицейские, чтобы заслушать требования к выполнению служебных обязанностей в рамках усиления безопасности.

В Мариуполе к собравшимся обратился заместитель начальника ГУНП в Донецкой области Сергей Колесник. Он обратил внимание подчинённых на неукоснительном соблюдении норм законодательства и мер личной безопасности. «Каждый из вас - это лицо полиции Донетчины в целом. Требую ответственно отнестись к возложенным на вас обязанностям», - отметил Сергей Колесник.

Полиция Донетчины призывает жителей и гостей области с пониманием отнестись к принятым мерам безопасности, так как все они направлены лишь на одно - сохранение жизни и здоровья каждого из них.