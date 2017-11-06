«Наконец мы до тебя добрались»: в Киеве избили Шкиряка

Сегодня в Киеве возле здания Высшего специализированного суда избили советника главы МВД Зоряна Шкиряка. Сначала его окружила недовольная толпа, после чего в ход пошли кулаки. Люди при этом кричали: «Наконец мы до тебя добрались».

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К слову, инцидент произошел перед заседанием суда по делу пограничника Сергея Колмогорова. Напомним, суд Мариуполя приговорил его к 13 годам лишения свободы за умышленное убийство и превышение служебных полномочий. Хотя Колмогоров выполнял приказ.

Происшествие случилось 9 сентября 2014 года на блокпосту под Мариуполем. Пограничники открыли огонь по машине, которая мчалась на них и никак не реагировала на требование остановиться, но за это осудили лишь Сергея Колмогорова. Ранее апелляционный суд оставил приговор в силе, сейчас дело рассматривают в Киеве.