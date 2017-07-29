Наступление моря: на пологом берегу Мариуполя появился обрыв высотой в метр
29.07 в 20:27
На центральном пляже Мариуполя морские волны вымыли в береговой кромке обрыв, достигающий в высоту метра. Одно из деревьев на побережье не устояло и рухнуло на песок.
За последние два года из-за наступления моря на этом участке погибло более десятка деревьев, дававших тень отдыхающим. Местные жители высказали предположение, что без укрепления берега волнорезами процесс его размывания продолжится.
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2017-07-29 20:27:00
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