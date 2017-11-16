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Нацбанк хочет прекратить выпуск монет мелких номиналов

16.11 в 10:43

Национальный банк рассматривает возможность оптимизации обращения монет мелких номиналов, предлагая прекратить чеканку монет номиналами 1, 2, 5 и 25 копеек. Об этом говорится на сайте регулятора.

Как отметили в НБУ, монеты номиналами 1 - 5 копеек перестали играть существенную роль в расчетах населения за товары и услуги, а прекращение чеканки монеты номиналом 25 копеек обусловлено тем, что при отсутствии монет мелкого номинала 25 копеек не будут размениваться 10 копейками.

При этом планируется, что все указанные монеты и в дальнейшем будут оставаться в обращении, но наличное обращение не будет пополняться новыми монетами.

В то же время 1, 2, 5 и 25 копеек будут продолжать выполнять функцию средства платежа (денежная единица Украины - гривна - и в дальнейшем будет равна 100 копейкам).

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2017-11-16 10:43:00
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