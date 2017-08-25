Назаренко, Воробей и Шевчук: вместо «Динамо» в Мариуполе сыграют легенды украинского футбола

В ФК «Мариуполь» уже не надеются, что 27 августа киевское «Динамо» приедет в наш город на матч УПЛ. К тому же, уже завтра на мариупольском стадионе должны сыграть молодежные команды.

«Наш клуб выполнил все регламентные нормы, которые относятся к подготовке этого матча. Несмотря на все наши официальные обращения в ФК «Динамо», мы не получили ни одного ответа, который касается даты и времени прибытия киевской делегации, маршруте и так далее. До матча молодежных команд «Мариуполя» и «Динамо» осталось уже меньше суток. Мы, понимаем, к сожалению, для нас, для жителей нашего города, что «Динамо» к нам не приезжает», - заявил вице-президент ФК «Мариуполь» Андрей Санин.

В этот день, 27 августа, в Мариуполе пройдет матч легенд украинского футбола. К наш город приедут Виталий Рева, Святослав Сирота, Эдуард Цихмейструк, Вячеслав Шевчук, Владислав Ващук, Владимир Езерский, Вячеслав Свидерский, Сергей Нагорняк, Олег Шелаев, Сергей Назаренко, Александр Венглинский, Андрей Оксимец, Андрей Воробей, Виталий Самойлов, Андрей Донец, Виктор Мороз, Сергей Ковалец, Юрий Максимов. Главным тренером сборной будет Анатолий Демьяненко.

«Поэтому в воскресенье в Мариуполе будет матч, будет футбольный праздник», - говорит вице-президент ФК «Мариуполь».

На игру уже продано около 9 тысяч билетов. Тем, кто уже купил билеты и не желает посмотреть игру легенд украинского футбола, предлагают обратиться в кассы стадиона или спорткомплекса «Ильичевец» и сдать билеты.