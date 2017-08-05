НАЗК проведено 120 проверок о наличии конфликта интересов

Департамент мониторинга соблюдения законодательства о конфликте интересов и других ограничений по предотвращению коррупции по состоянию на август текущего года совершил 120 проверок о наличии конфликта интересов при полной проверки деклараций и еще 129 проверок продолжается, информирует TrueUA.

«С начала года было предоставлено 922 разъяснения о наличии конфликта интересов и других ограничений по предотвращению коррупции. Департамент осуществил мониторинг 691 человека: по собственной инициативе 490 и 201 по сообщениям о нарушениях. Мониторинг осуществлялся по соблюдению требований Закона Украины «О предотвращении коррупции» в части предотвращения и урегулирования конфликта интересов (ст. 28) и предотвращения конфликта интересов в связи с наличием у лица предприятий или корпоративных прав (ст. 36) », - говорится в сообщении.

Также отмечается, что Департамент составил 61 протокол о нарушениях требований законодательства и внес 4 предписания для устранения нарушений. За указанный период совершено 264 проверки соблюдения ограничений, предусмотренных ЗУ «О предотвращении коррупции»:

на использование служебных полномочий или своего положения (ст. 22);

относительно получения подарков (ст. 23);

относительно совместительства и совмещения с другими видами деятельности (ст.25);

после прекращения деятельности, связанной с выполнением функций государства, местного самоуправления (ст. 26).