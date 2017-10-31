Не дожали: «Черноморец» и «Мариуполь» сыграли матч без голов

В заключительном матче 14 тура чемпионата Украины «Мариуполь» сыграл на выезде с одесским «Черноморцем». Стоит отметить, что приазовцы балансируют на грани первой и второй шестерки в таблице УПЛ.

В этот раз тренер Александр Бабич внес три корректировки в стартовый состав. В центре обороны вместо дисквалифицированного Вакуленко вышел Яворский, на позиции правого защитника действовал Тищенко (он заменил Насонова), а в центре поля Рудыка вышел вместо Тотовицкого.

Сам же Бабич не долго был на тренерской скамейке. За бурные эмоции он был удален уже в середине первого тайма.

В целом, поединок не стал богатым на опасные моменты, но были хорошие возможности забить голы. Приазовцы свои ворота, к счастью, защитили. А вот забить не удалось. Матч завершился вничью – 0:0.

ФК «Мариуполь» сейчас занимает 7-е место в таблице Украинской Премьер-лиги.

«В первом тайме мы долго работали с мячом и мало создали опасных моментов. Мы понимали, что «Черноморец» будет очень плотно и компактно играть на своей половине поля, рассчитывая на контратаки. В перерыве мы подкорректировали нашу игру. За исключением того, что не забили, команда выполнила установку. Могу отметить нашу организованную игру в обороне. «Черноморец» славится своими контратакующими действиями, но сегодня мы ничего не дали сопернику сделать... Мы расстроены, что нам не удалось победить», - прокомментировал игру тренер «Мариуполя» Александр Бабич.