Не успели: опорную школу в Мариуполе откроют к декабрю, выделено еще 8 миллионов гривен

Сегодня Мариуполь посетил губернатор Донецкой области Павел Жебривский. Он лично проконтролировал ход ремонтных работ в опорной школе города и вынужден был признать: учебное учреждение не сможет открыться к 1 сентября, работы продлятся еще как минимум несколько месяцев.

По словам главы ВГА, занятия планируют возобновить к концу осенних каникул, а это ноябрь-декабрь. Все это время учащиеся будут обучаться в школе №11.

Более того, из-за затягивания ремонтных работ из бюджета пришлось выделить дополнительные средства – 8 миллионов гривен. Изначально планировалось потратить на строительство школы 60 миллионов гривен.