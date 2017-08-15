Не успели: опорную школу в Мариуполе откроют к декабрю, выделено еще 8 миллионов гривен
15.08 в 19:44
Сегодня Мариуполь посетил губернатор Донецкой области Павел Жебривский. Он лично проконтролировал ход ремонтных работ в опорной школе города и вынужден был признать: учебное учреждение не сможет открыться к 1 сентября, работы продлятся еще как минимум несколько месяцев.
По словам главы ВГА, занятия планируют возобновить к концу осенних каникул, а это ноябрь-декабрь. Все это время учащиеся будут обучаться в школе №11.
Более того, из-за затягивания ремонтных работ из бюджета пришлось выделить дополнительные средства – 8 миллионов гривен. Изначально планировалось потратить на строительство школы 60 миллионов гривен.
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2017-08-15 19:44:00
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