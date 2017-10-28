Не забудьте ночью перевести стрелки часов!

Напоминаем, что этой ночью, с 28 на 29 октября, вся Украина перейдет на зимнее время: ровно в 3 часа ночи стрелки часов необходимо перевести на час назад.

Таким образом, поспать можно будет на час дольше.

Несмотря на это, перевод времени может негативно повлиять на здоровье. У многих наблюдается нарушение сна, появляются различного рода недомогания и чувство усталости. Особенно это касается людей, страдающих хроническими заболеваниями.

По мнению специалистов, период адаптации будет проходить минимум две недели. Медики рекомендуют соблюдать привычный режим сна-бодрствования не только в будни, но и по выходным. При этом подолгу в постели не нежиться, а начинать день с зарядки и ободряющего душа. Также следует соблюдать график приемов пищи, больше употребляя сезонные продукты.

Переход на зимнее и летнее время происходит в соответствии с постановлением Кабинета министров Украины от 13 мая 1996 года №509 "О порядке исчисления времени на территории Украины".

Напомним, в связи с переходом на зимнее время графики курсирования поездов уже скорректировала "Укрзализныця". С 29 октября отправление и прибытие поездов будет осуществляться с учетом перевода стрелок часов на один час назад. В билетах время отправления и прибытия поездов будет указываться зимнее.