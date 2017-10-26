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Не забудьте перевести стрелки часов: «Укрзализныця» откорректировала график движения поездов

26.10 в 19:56

В ночь с 28 на 29 октября Украина перейдет на зимнее время: стрелки часов в 4:00 переведут на 1 час назад.

«Укрзализныця» сообщает о том, что готова к переходу: график движения поездов уже откорректирован, а в билетах указано правильное время с учетом перевода.

В пресс-службе ведомства сообщают: «В связи с переходом 29 октября в 04:00 по киевскому времени отменяется действие летнего времени (стрелки часов будут переведены на 1 час назад). Укрзализныця откорректировала график движения пассажирских, пригородных и грузовых поездов. Поэтому путешественникам, которые запланировали поездки на ближайшие выходные, а также тем, кто будет встречать на вокзале гостей, стоит быть внимательными и своевременно проверить свои часы».

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2017-10-26 19:56:00
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