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Небо над Мариуполем украсила огромная розовая луна

6.11 в 07:57

Мариупольцы смогли полюбоваться необычно красивым небесным явлением. В субботу и воскресенье луна над нашим городом была необычно большой, а её цветовая гамма менялась от ярко-белой до насыщенно розовой. Ночное светило стало настоящим украшением небосвода над Мариуполем.

Отметим, что в этом ноябре 4 числа луна достигла высшей точки роста. По информации астрологов, она на 12 градусах Тельца противостояла Солнцу в Скорпионе. В этот момент происходил поиск баланса противоположностей, так как Телец нацелен на сохранение достигнутого, а Скорпион связан с переменами и трансформацией.

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2017-11-06 07:57:00
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