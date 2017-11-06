Небо над Мариуполем украсила огромная розовая луна

Мариупольцы смогли полюбоваться необычно красивым небесным явлением. В субботу и воскресенье луна над нашим городом была необычно большой, а её цветовая гамма менялась от ярко-белой до насыщенно розовой. Ночное светило стало настоящим украшением небосвода над Мариуполем.

Отметим, что в этом ноябре 4 числа луна достигла высшей точки роста. По информации астрологов, она на 12 градусах Тельца противостояла Солнцу в Скорпионе. В этот момент происходил поиск баланса противоположностей, так как Телец нацелен на сохранение достигнутого, а Скорпион связан с переменами и трансформацией.