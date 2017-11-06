Небо над Мариуполем украсила огромная розовая луна
6.11 в 07:57
Мариупольцы смогли полюбоваться необычно красивым небесным явлением. В субботу и воскресенье луна над нашим городом была необычно большой, а её цветовая гамма менялась от ярко-белой до насыщенно розовой. Ночное светило стало настоящим украшением небосвода над Мариуполем.
Отметим, что в этом ноябре 4 числа луна достигла высшей точки роста. По информации астрологов, она на 12 градусах Тельца противостояла Солнцу в Скорпионе. В этот момент происходил поиск баланса противоположностей, так как Телец нацелен на сохранение достигнутого, а Скорпион связан с переменами и трансформацией.
/uploads/news/964x620/Otbzv6Py.JPG
/uploads/news/964x620/sIInulMY.JPG
/uploads/news/964x620/9hN5x81N.JPG
/uploads/news/964x620/eb7JAuWx.JPG
2017-11-06 07:57:00
Важные новости
6.11 в 08:36