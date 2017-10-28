Небоевые потери в ВСУ: озвучена устрашающая статистика

Небоевые потери среди украинских военнослужащих с 2014 года составили порядка 10 тысяч человек. Такие устрашающие цифры поведал главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.

"Я сейчас хочу озвучить страшную статистику, о которой никто не говорит. С 2014 года и до сегодняшнего дня в рядах Вооруженных сил Украины и в остальных подразделениях, которые защищают страну, погибло 10 тысяч 103 человека в результате безвозвратных и санитарных потерь, то есть не от боевых действий", – сказал Матиос эфире телеканала ZIK.

В частности, по его словам, почти две полноценные бригады погибли в результате того, что не выполнялись военные уставы и совершались преступления друг против друга.

К слову, в Минобороны отметили, что количество небоевых потерь среди ВСУ в 2017 году, по сравнению с предыдущими годами, уменьшилось более чем 5 раз.

По словам Степана Полторака, основные причины небоевых потерь - смерти от болезней, гибель в результате ДТП, нарушения мер безопасности и правил обращения с оружием, а также, к сожалению, есть случаи употребления алкоголя.

По каждому случаю проводятся тщательные расследования, а также принимаются меры по недопущению подобного в дальнейшем.