Неизвестные разрушили забор с муралом в Мариуполе
6.11 в 11:54
Полностью разбиты три плиты бетонного ограждения на проспекте Нахимова у многоэтажки №140. Здесь в прошлом году художники создали мурал "Жизнь прекрасна". Теперь разбитые на куски плиты лежат у сгоревшего пустующего дома, в заборе зияет провал.
Отметим, что за своё существование панно пережило уже третье нападение вандалов. До этого его расписали граффити, а затем разбили одну из бетонных плит забора в августе этого года. После ремонта забор снова повреждён.
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2017-11-06 11:54:00
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