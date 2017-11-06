Неизвестные разрушили забор с муралом в Мариуполе

Полностью разбиты три плиты бетонного ограждения на проспекте Нахимова у многоэтажки №140. Здесь в прошлом году художники создали мурал "Жизнь прекрасна". Теперь разбитые на куски плиты лежат у сгоревшего пустующего дома, в заборе зияет провал.

Отметим, что за своё существование панно пережило уже третье нападение вандалов. До этого его расписали граффити, а затем разбили одну из бетонных плит забора в августе этого года. После ремонта забор снова повреждён.