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Неизвестные совершили очередной «налёт» на Аллею детей войны в Мариуполе

16.08 в 09:33

Отремонтированная в Приморском парке после прошлого нападения вандалов арка у входа в аллею повреждена. Неизвестные снова поломали надписи, названия аллеи и одну из дат Великой отечественной войны.

Напомним, что в январе 2017 года злоумышленники сломали на арке даты начала и окончания ВОВ.

Представители общественной организации «Защита детей войны» заказали новые обозначения дат, и в конце июля следы прежнего нападения были устранены. Но ненадолго.

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2017-08-16 09:33:00
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