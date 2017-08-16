Неизвестные совершили очередной «налёт» на Аллею детей войны в Мариуполе
16.08 в 09:33
Отремонтированная в Приморском парке после прошлого нападения вандалов арка у входа в аллею повреждена. Неизвестные снова поломали надписи, названия аллеи и одну из дат Великой отечественной войны.
Напомним, что в январе 2017 года злоумышленники сломали на арке даты начала и окончания ВОВ.
Представители общественной организации «Защита детей войны» заказали новые обозначения дат, и в конце июля следы прежнего нападения были устранены. Но ненадолго.
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2017-08-16 09:33:00
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16.08 в 10:38