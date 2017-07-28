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Неизвестный в военной форме проник на ДФС и открыл огонь из автомата

28.07 в 15:10

Неизвестный мужчина устроил стрельбу на территории Донецкой фильтровальной станции в четверг вечером. Об этом сообщает пресс-служба компании "Вода Донбасса".

"27 июля около 17:00 на территорию Донецкой фильтровальной станции проник вооруженный человек в военной форме без опознавательных знаков, стрелял из автоматического оружия. Сотрудники успели укрыться в производственных помещениях", - говорится в сообщении.

Только в 20:00 персонал смог приступить к работе после того, как неизвестный покинул территорию станции.

Напомним, от работы ДФС зависит подача воды в города: Авдеевка, частично Донецк и Ясиноватую; поселки: Верхнеторецкое, Красный Партизан; села: Васильевка и Крутая Балка.

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2017-07-28 15:10:00
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