Необъявленная война студенческой братии – нужна ли стране умная и образованная молодёжь?

Вступительная кампания в украинские ВУЗы, которая длилась с 12 по 26 июля, подошла к своему логическому завершению. По её итогам, в высшие учебные заведения Украины к зачислению на бюджет рекомендовано 60928 абитуриентов по всей стране.

Но… так ли обрадуются новые студенты, вкупе с уже получающей знания молодёжью, новым правилам, по которым планируется существенное сокращение количества студентов, которым будет начисляться стипендия?

Такая инициатива исходит от Министерства финансов Украины, передаёт «Интерфакс-Украина», ссылаясь на слова заместителя министра финансов Сергея Марченко.

А ведь в следующем году это количество уже может сократиться до 25%, а в дальнейшем – ещё на 10%, то есть до 15%. Кроме того, Минфином предлагается ежегодно сокращать количество стипендиатов.

Приводятся слова чиновника из интервью изданию VoxConnector: „В 2017 году процент стипендиатов уменьшен до 40-45%, то есть от 40% до 45% студентов получают на сегодняшний момент стипендию. Мы намерены на 2018 год уменьшить пропорцию до 25%“.

В этом контексте стоит отметить, что до нынешнего года получали стипендии 70% студентов-бюджетников… Как говорится – почувствуйте разницу.

А далее Марченко поясняет: „Мы не собираемся уменьшать стипендию, мы хотим её повысить. При 15% академических стипендиатов размер стипендии может быть на уровне минимальной зарплаты, прожиточного минимума. То есть уровень должен быть достаточен для того, чтобы эта стипендия была достаточна, чтобы иметь возможность проживать безбедно“.





Вот так, 15% студентов будут жить безбедно (безбедно ли, на „жалкий“ минимум), а остальные? Похоже, никому в нашей стране „умные мозги“ уже без надобности… Впрочем, как и „старые“ тоже (имеются ввиду пенсионеры, доведённые до крайней степени нужды). Какие, спрашивается, тогда перспективы у нашего государства, когда один чиновник говорит, что народ бедный, потому что слишком много ест (хотя, как помнится из анатомии, желудки у всех национальностей одинаковы), а другой ратует за нищенское существование студентов в 21 веке…

И ведь найдены же Марченко причины для столь жестокого решения по отношению к молодым людям, желающим получать знания. По его мнению, такой шаг будет стимулом, чтобы студенты лучше учились и пытались получить бо́льшие баллы…

Очень интересно спросить этих чиновников – а если все поголовно студенты будут получать самые высокие баллы, то как они „впишутся“ в эти „несчастные“ 15%? Ведь всё равно получат-то 15%, а не все отличники…

Думается, что это очередной шаг к коррупции в ВУЗах. И подтверждение наплевательского отношение ко всему населению страны.