Неподконтрольную территорию Луганщины обеспечивают водой из запасных резервуаров, - ОБСЕ

Миссия ОБСЕ проверила сообщения об обесточивании насосной станции, в связи с чем в неподконтрольных территориях Луганской области возникли проблемы с водоснабжением. Наблюдатели пообщались с сотрудником Попаснянского районного водоканала, который рассказал, что поставки воды были прекращены в 12:00 6 ноября. Об этом говорится в отчете СММ.

По его словам, Попаснянский районный водоканал будет использовать воду из запасных резервуаров. При этом на протяжении следующих нескольких дней напор воды в неподконтрольных территориях Луганщины будет уменьшаться, и впоследствии водоснабжение может быть полностью приостановлено. Он добавил, что эта проблема коснулась многих районов города Луганска и близлежащих районов.

Напомним, 6 ноября ЛЭО обесточила Петровскую насосную станцию Попаснянского водоканала, который 90% добытого водоснабжения поставляет в подконтрольные ЛНР районы, в том числе на полумиллионный Луганск.

Основным источником водоснабжения в неподконтрольные территории области остается Западная фильтровальная станция. Данный объект тоже планируют отключить из-за долгов.