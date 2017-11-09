Мариуполь Донбасс Мир и Украина Происшествия Экономика и закон Образование Видео
Аналитика Здоровье Спорт Журналистский блок История Мариуполя

Неподконтрольную территорию Луганщины обеспечивают водой из запасных резервуаров, - ОБСЕ

9.11 в 08:44

Миссия ОБСЕ проверила сообщения об обесточивании насосной станции, в связи с чем в неподконтрольных территориях Луганской области возникли проблемы с водоснабжением. Наблюдатели пообщались с сотрудником Попаснянского районного водоканала, который рассказал, что поставки воды были прекращены в 12:00 6 ноября. Об этом говорится в отчете СММ.

По его словам, Попаснянский районный водоканал будет использовать воду из запасных резервуаров. При этом на протяжении следующих нескольких дней напор воды в неподконтрольных территориях Луганщины будет уменьшаться, и впоследствии водоснабжение может быть полностью приостановлено. Он добавил, что эта проблема коснулась многих районов города Луганска и близлежащих районов.

Напомним, 6 ноября ЛЭО обесточила Петровскую насосную станцию Попаснянского водоканала, который 90% добытого водоснабжения поставляет в подконтрольные ЛНР районы, в том числе на полумиллионный Луганск.

Основным источником водоснабжения в неподконтрольные территории области остается Западная фильтровальная станция. Данный объект тоже планируют отключить из-за долгов.

/uploads/news/964x620/dUWI34kE.jpg
2017-11-09 08:44:00
Важные новости
«Динамо» уже готово приехать на игру в Мариуполь, - СМИ
9.11 в 08:59
Военные на передовой в зоне АТО понесли потери погибшими и ранеными
9.11 в 08:12
Лента новостей
«Динамо» уже готово приехать на игру в Мариуполь, - СМИ
9.11 в 08:59
Неподконтрольную территорию Луганщины обеспечивают водой из запасных резервуаров, - ОБСЕ
9.11 в 08:44
Военные на передовой в зоне АТО понесли потери погибшими и ранеными
9.11 в 08:12
В Мариуполе устранили угрозу контактным сетям
8.11 в 20:55
В Мариуполе харьковский режиссер проведет театральный мастер-класс
8.11 в 20:01
Правительство утвердило монетизацию субсидий с января 2018 года. Как это будет происходить
8.11 в 19:34
Опубликован список и состав госпитальных округов Донецкой области
8.11 в 18:21
СБУ задержала в Донбассе двух диверсантов
8.11 в 17:58