Мариуполь Донбасс Мир и Украина Происшествия Экономика и закон Образование Видео
Аналитика Здоровье Спорт Журналистский блок История Мариуполя

Непогода обесточила в Украине более 90 населенных пунктов

7.08 в 10:45

В Украине за вчерашний день в результате гроз и сильного ветра без света остались 93 населенных пункта в пяти областях.

В пресс-службе ГСЧС сообщают: «6 августа в результате осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра), из-за срабатывания систем защиты линий электропередач произошло обесточивание 93 населенных пунктов в пяти областях, а именно: Николаевская - 39 н.п., Одесская - 36 н.п., Винницкая - 11 н.п., Киевская - 4 н.п., Кировоградская - 3 н.п.»

К восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.

/uploads/news/964x620/08k5BPtr.jpg
2017-08-07 10:45:00
Важные новости
На неподконтрольной территории Луганщины дети нашли сумку с гранатами, произошел взрыв
7.08 в 11:32
В Донецкой области двое 12-летних девочек попали в больницу с алкогольным отравлением
7.08 в 11:02
Лента новостей
На неподконтрольной территории Луганщины дети нашли сумку с гранатами, произошел взрыв
7.08 в 11:32
В Донецкой области двое 12-летних девочек попали в больницу с алкогольным отравлением
7.08 в 11:02
Непогода обесточила в Украине более 90 населенных пунктов
7.08 в 10:45
Пляжные рекорды: в воскресенье на побережье в Мариуполе насчитали более 30 тысяч отдыхающих
7.08 в 10:26
Дети из прифронтовой зоны поехали на отдых в Хорватию
7.08 в 10:08
Мариупольцев сегодня оставят без воды
7.08 в 09:46
В зоне АТО разминировали 8 га территорий
7.08 в 09:35
В выходные в Луганской области ранения получили 2 военных
7.08 в 09:21