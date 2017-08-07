Непогода обесточила в Украине более 90 населенных пунктов

В Украине за вчерашний день в результате гроз и сильного ветра без света остались 93 населенных пункта в пяти областях.

В пресс-службе ГСЧС сообщают: «6 августа в результате осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра), из-за срабатывания систем защиты линий электропередач произошло обесточивание 93 населенных пунктов в пяти областях, а именно: Николаевская - 39 н.п., Одесская - 36 н.п., Винницкая - 11 н.п., Киевская - 4 н.п., Кировоградская - 3 н.п.»

К восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.