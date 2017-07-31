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Непогода отступает: синоптики пообещали украинцам жару

31.07 в 08:56

В ближайшие сутки в большинстве областей установится спокойная погода, жара вновь возвращается.

В целом, по прогнозам Укргидрометцентра, в стране без осадков, лишь ночью в восточных областях местами небольшой дождь. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +12...+18 градусов; днем +25...+30, на Прикарпатье и Закарпатье +31...+33 градусов.

На 1 августа синоптики прогнозируют сухую жаркую погоду с температурой воздуха ночью +14...+20 градусов, на побережье морей до +24; днем столбики термометра покажу +28...+34 градусов, а в Закарпатье местами +35...+37. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

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2017-07-31 08:56:00
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