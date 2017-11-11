Непрекращающаяся инфляция в стране значительно снижает растущие доходы, безжалостно поглощая их

Эксперты в области экономики поделились своими мнениями касательно инфляции в Украине, которые в целом совпадают, и назвали главные причины её роста.

Для более глубокого понимания вопроса поясним само понятие – инфляция. Итак, инфляция – это рост цен на услуги и различные товары. При инфляции обесценивается национальная валюта и снижается покупательная способность населения.

Существует и обратный инфляции процесс – дефляция, когда происходит снижение цен, но нашей стране дефляция не грозит ещё многие годы, как бы нам этого правительство не обещало…

А обещают народу много и регулярно. Не далее как месяц назад премьер-министр Владимир Гройсман уверенно настаивал, что повышение пенсий ни коим образом не отразится на росте цен… И что мы видим, когда заходим в торговые точки? Да, цены растут, и растут неадекватно, а самое главное – этот процесс бесконечен, во всяком случае, в нашей стране.

Вот и известный экономист Александр Савченко заявляет о существенном влиянии на инфляцию двух основных факторов: национализации ПриватБанка и … повышения пенсий и зарплат.

«В конце прошлого года я дал прогноз по инфляции в Украине. Он был 12-13%. Тогда как Национальный банк и Министерство финансов планировали 8%, после чего изменили свой прогноз в середине года до 9%. У меня же он остался прежним. Причём сейчас я склоняюсь к цифре в 13%. На инфляцию повлияло много факторов. Первый и самый существенный – это национализация «ПриватБанка». Государство эмитировало огромную сумму денег через государственные облигации, которые монетизируются, и таким образом оказывают влияние на инфляцию. Я оцениваю вклад в национализацию банка в инфляцию, где-то на уровне 2%. Второй фактор – это повышение уровня минимальной заработной платы – 1,5%. И третий фактор – это повышение пенсий, но данный фактор повлиял незначительно — не более 0,5%», - говорит он.

К вышеперечисленным факторам другой эксперт, старший аналитик Forex Club Андрей Шевчишин, добавил низкий урожай фруктов и овощей, подорожание алкоголя и табака, а также сентябрьскую девальвацию гривны.

Кроме того, он поясняет: «Высокие коммунальные расходы в ноябре, а также снижение субсидирования из-за повышения зарплат и пенсий будут сдерживать потребительский спрос и объясняют рост цен».

А вот аналитик Максим Пархоменко считает, что резкий рост цен нельзя оправдывать девальвацией гривны. По его мнению, спровоцировать инфляцию способен курс доллара выше 27,50 гривен за доллар.

Так или иначе, но все аналитики сходятся во мнении, что в Украине ожидается новая волна роста цен на все группы товаров…