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Неравнодушные жители Мариуполя помогают ловить пьяных водителей

8.11 в 11:30

Неравнодушные мариупольцы помогают патрульным выявлять автомобилистов, севших за руль в нетрезвом состоянии. Так, горожане позвонили в полицию и заявили о пьяном водителе автомобиля ВАЗ 2106, который замечен на бульваре Морском, рассказали в пресс-службе патрульной полиции.

Прибывшие на место инспекторы обнаружили похожий по описанию автомобиль, а мариупольцы, ставшие свидетелями происшествия, указали на мужчину, который при виде патрульных сразу пытался скрыться.

Водитель признался, что припаркованная машина принадлежит ему, и он действительно употреблял алкоголь, однако заверял, что не садился за руль в состоянии опьянения.

Возмущенные свидетели возразили, что собственными глазами видели, как мужчина управлял автомобилем, создавая аварийные ситуации. Они выразили готовность подтвердить свои слова документально.

В итоге патрульные проверили водителя на алкотестере. Результат оказался позитивным: содержание алкоголя в его крови составило 2,57 промилле, что превышает допустимые нормы в 13 раз.


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2017-11-08 11:30:00
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