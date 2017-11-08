Неравнодушные жители Мариуполя помогают ловить пьяных водителей

Неравнодушные мариупольцы помогают патрульным выявлять автомобилистов, севших за руль в нетрезвом состоянии. Так, горожане позвонили в полицию и заявили о пьяном водителе автомобиля ВАЗ 2106, который замечен на бульваре Морском, рассказали в пресс-службе патрульной полиции.



Прибывшие на место инспекторы обнаружили похожий по описанию автомобиль, а мариупольцы, ставшие свидетелями происшествия, указали на мужчину, который при виде патрульных сразу пытался скрыться.

Водитель признался, что припаркованная машина принадлежит ему, и он действительно употреблял алкоголь, однако заверял, что не садился за руль в состоянии опьянения.

Возмущенные свидетели возразили, что собственными глазами видели, как мужчина управлял автомобилем, создавая аварийные ситуации. Они выразили готовность подтвердить свои слова документально.

В итоге патрульные проверили водителя на алкотестере. Результат оказался позитивным: содержание алкоголя в его крови составило 2,57 промилле, что превышает допустимые нормы в 13 раз.



