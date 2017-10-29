«Нервничаешь, Динамо?»: мариупольцы вновь посмеялись над киевским клубом
29.10 в 09:05
Во вторник, 31 октября, состоится жеребьевка четвертьфинала Кубка Украины. Руководство ФК «Мариуполь» вновь подшутило над киевским «Динамо», ведь столичной команде, возможно, опять придется ехать в Мариуполь.
Шутливую картинку у себя в Facebook выложил вице-президент мариупольского клуба Андрей Санин. На ней написано: «Нервничаешь, Динамо? Жеребьевка во вторник».
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2017-10-29 09:05:00
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29.10 в 10:19