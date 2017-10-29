«Нервничаешь, Динамо?»: мариупольцы вновь посмеялись над киевским клубом

Во вторник, 31 октября, состоится жеребьевка четвертьфинала Кубка Украины. Руководство ФК «Мариуполь» вновь подшутило над киевским «Динамо», ведь столичной команде, возможно, опять придется ехать в Мариуполь.

Шутливую картинку у себя в Facebook выложил вице-президент мариупольского клуба Андрей Санин. На ней написано: «Нервничаешь, Динамо? Жеребьевка во вторник».



