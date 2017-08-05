Несекретные секреты Сороса

По сообщению издательства «Страна», опубликован отчёт с информацией о всех потраченных в 2016 году средствах Международного фонда «Відродження», являющегося частным фондом американского миллиардера Джорджа Сороса.

Согласно отчётным данным, в последние годы сумма грантов Фонда растёт в геометрической прогрессии. Так, в 2013 году Сорос выделил грантов на 50 миллионов гривен; в 2014 году – уже на 103 миллиона; в 2015 году – 200 миллионов; в 2016 году немного меньше, но тоже немалую сумму – 176 миллионов.

«Страной» обобщена информация о 20-ти самых крупных грантополучателях, в лидерах оказались в большей мере организации из Киева, но есть в этом списке и грантополучатели из Харькова, Одессы, Полтавы.

При этом Всеукраинский фонд "Шаг за шагом" из Киева получил самую существенную сумму в 6,6 миллионов гривен. Указанные средства выделены на шесть проектов для развития цыганских (ромских) детей по обеспечению для них качественного образования и по развитию, собственно, самого фонда.

Соучредителем фонда "Шаг за шагом" является Фонд Сороса (это его дочерняя структура) и глава фонда Наталья Софий.

Фондом также реализуется и множество проектов с другими грантодателями, таких как: ЮНИСЕФ; соросовский Фонд открытого общества; правительственное Агентство США по международному развитию USAID и прочие.

На 5 проектов в области медицинского права и защиты свидетелей, потерпевших и задержанных, получено «Украинским фондом правовой помощи» немногим более 4 миллионов гривен.

По программе защиты наркоманов и задержанных полицией, получил около 3,3 миллионов созданный в конце 2015 года Киевский «Экспертный центр по правам человека». Его соучредителями являются работавший ранее руководителем департамента национального превентивного механизма в офисе Уполномоченного по правам человека Юрий Белоусов и Вячеслав Свирец – нынешний начальник управления по надзору за соблюдением законности в местах лишения свободы Генеральной прокуратуры.

А, да. Ещё стоит сказать о других высокопоставленных соучредителях «Украинского кризисного медиацентра», получившего от фонда Сороса гранты на сумму более 5,6 миллионов гривен.

Это: посол Украины в США Валерий Чалый, работавший ранее заместителем главы администрации президента Петра Порошенко; Иванна Климпуш-Цинцадзе - вице-премьер-министр по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции; пиарщики Наталья Попович и Геннадий Курочка.

Официальные новости по событиям в АТО транслируются украинскими каналами с площадки указанного центра.

В основном в прошлом году Фондом Сороса списывались гранты на собственные проекты, а также проекты дочерних структур. СМИ при этом стали получать заметно меньшие средства, бОльшая их часть выделяется на медицину.

Поговаривают, что это связано с активным продвижением медицинской реформы, курируемой Ульяной Супрун…