НКРЭКУ своими тарифами увеличивает сверхприбыли генерирующих компаний, действуя во вред потребителям

В Едином государственном реестре судебных решений Украины опубликовано определение Соломенского районного суда Киева от 10 июля 2017 года.

В нём сказано об открытии Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ) уголовного производства по подозрению главы и членов Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), в сговоре при утверждении стоимости энергетического угля.

Речь идёт о формировании оптовой рыночной цены электроэнергии, в частности, включения в неё формулы «Роттердам +». По новой методике определения оптовой рыночной цены на электроэнергию, утверждённой НКРЭКУ в марте 2016 года, „стоимость угля в производстве угольно-тепловой генерации считается по формуле стоимость угля в порту Роттердам + стоимость его доставки в Украину“. На данном основании и получено название формулы - «Роттердам +».

В материалах дела сказано: „Должностные лица НКРЭКУ, действуя умышленно в интересах генерирующих компаний тепловых электростанций, выполняя предыдущие преступные договорённости, используя необоснованную формулу расчёта стоимости энергетического угля, осуществили расчёты прогнозируемой оптовой рыночной цены электрической энергии по завышенной стоимости энергетического угля на второй - четвёртый кварталы 2017 года“.

По мнению НАБУ, подобные действия НКРЭКУ способствовали росту сверхприбылей генерирующих компаний-операторов ТЭС, тем самым увеличивая безосновательные расходы потребителей.





Применение формулы «Роттердам+» привело к экономически необоснованному повышению цены электроэнергии, закупаемую у генерирующих компаний государственным предприятием «Энергорынок».

Перечень этих энергетических компаний включает «Донбассэнерго», «ДТЭК Схидэнерго», «Центрэнерго», «ДТЭК Днепроэнерго», «ДТЭК Захидэнерго».

По определению суда, НАБУ попросило суд для дальнейшего проведения расследования предоставить временный доступ к документам «ДТЭК Днепроэнерго» и «Центрэнерго» по движению финансов в банке «ПУМБ».

Соломенским судом признано необоснованным заявление НАБУ, и не удовлетворено ходатайство в доступе к банковским документам энергокомпаний, обосновывая это решение отсутствием необходимых доказательств…

В документах сказано: „Детективом не подтверждена возможность использования в качестве доказательств сведений, содержащихся в вещах и документах, к которым он просит предоставить доступ в данном уголовном производстве“.