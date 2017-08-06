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Ночное пилотирование ВСУ (Видео)

6.08 в 15:48

Военные авиаторы Вооруженных Сил Украины отработали пилотирование ночью на истребителях Су-27. Об этом сообщила пресс-служба ВСУ. "Военные летчики на Су-27 истребителях ночью отработали пилотирование на малых высотах. Такие маневры являются одними из самых сложных видов летной подготовки", - говорится в сообщении. Ранее государственное предприятие "Антонов" обнародовало видео, как пилоты выполняют фигуры высшего пилотажа на легком транспортном самолете Ан-32.

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2017-08-06 15:48:00
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