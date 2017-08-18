Ночью в Мариуполе машина врезалась в «Сталевара»: транспорт сгорел дотла, водитель в больнице

Минувшей ночью, около 00:30, на выезде из города по трассе «Мариуполь-Донецк» произошло ДТП: автомобиль «Дэу Ланос» врезался в памятник «Сталевару».

В результате машина загорелась. Несмотря на усилия пожарных, транспорт сгорел дотла.

Водитель «Ланоса» травмировался, но спасся из горящего авто. Карета «скорой помощи» доставила его в больницу.