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Ночью в Мариуполе машина врезалась в «Сталевара»: транспорт сгорел дотла, водитель в больнице

18.08 в 09:59

Минувшей ночью, около 00:30, на выезде из города по трассе «Мариуполь-Донецк» произошло ДТП: автомобиль «Дэу Ланос» врезался в памятник «Сталевару».

В результате машина загорелась. Несмотря на усилия пожарных, транспорт сгорел дотла.

Водитель «Ланоса» травмировался, но спасся из горящего авто. Карета «скорой помощи» доставила его в больницу.

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2017-08-18 09:59:00
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