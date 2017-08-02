Новоназначенный глава Госпогранслужбы собирается на Донбасс
2.08 в 15:27
Вчера к исполнению обязанностей главы Госпогранслужбы Украины приступил Петр Цигикал. Он определил первоочередные задачи и заявил, что намерен посетить подразделения на Донбассе.
«С учетом частичного изменения тактики российско-террористических войск на Востоке нашей страны нужно проверить готовность пограничных подразделений к действиям и уточнить текущие задачи», - отметил Цигикал.
Также новый руководитель намерен бороться с коррупцией. «Отдельного внимания требует противодействие коррупционным проявлениям, которые категорически неприемлемы в правоохранительной структуре страны, испытывающей гибридную агрессию со стороны России», - подчеркнул Петр Цигикал.
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2017-08-02 15:27:00
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2.08 в 15:43