Новоназначенный глава Госпогранслужбы собирается на Донбасс

Вчера к исполнению обязанностей главы Госпогранслужбы Украины приступил Петр Цигикал. Он определил первоочередные задачи и заявил, что намерен посетить подразделения на Донбассе.

«С учетом частичного изменения тактики российско-террористических войск на Востоке нашей страны нужно проверить готовность пограничных подразделений к действиям и уточнить текущие задачи», - отметил Цигикал.

Также новый руководитель намерен бороться с коррупцией. «Отдельного внимания требует противодействие коррупционным проявлениям, которые категорически неприемлемы в правоохранительной структуре страны, испытывающей гибридную агрессию со стороны России», - подчеркнул Петр Цигикал.